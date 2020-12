Thierry Neuville krijgt in 2021 bij Hyundai gezelschap van Sordo en Breen

De Spanjaard Dani Sordo en Ier Craig Breen zullen volgend jaar in het WK rally een derde wagen van Hyundai delen, naast vaste waardes Thierry Neuville en de Est Ott Tänak. Dat heeft het team woensdag gemeld.

“Hyundai Motorsport begint zijn titelverdediging (bij de constructeurs, red.) tussen 21 en 24 januari 2021 in de Rally van Monte Carlo met Tänak, Neuville en Sordo”, klinkt het in een mededeling. “Breen start zijn seizoen in de Rally van Zweden, de tweede manche van het seizoen.”

Sordo en Breen deden de afgelopen jaren al ervaring op in de derde wagen van Hyundai. Sordo schreef de twee vorige seizoenen de Rally van Sardinië op zijn naam. Breen eindigde in 2020 als tweede in Estland.