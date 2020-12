Luca Brecel is op de Scottish Open snooker niet opgewassen tegen Chinees talent

Luca Brecel (WS-36) heeft zich woensdag in het Engelse Milton Keynes niet voor de zestiende finales van het Scottish Open kunnen plaatsen. De 25-jarige Limburger moest met 4-1 het onderspit delven voor de Chinees Liang Wenbo (WS-29), die breaks van 133 en 88 wegpotte. Brecel won het vierde frame met een 53 break.

Om een plaats in de achtste finales neemt Liang het op tegen ‘s werelds nummer een Judd Trump. Die schakelde Mark King (WS-43) met 4-2 uit.

Brecel gooide nog geen hoge ogen op het Scottish Open. Bij drie vorige deelnames ging hij er één keer in de derde (2018) en twee keer in de eerste ronde (2016 en 2019) uit. Na zijn vroege uitschakeling mist Brecel ook de World Grand Prix. Dat toernooi, dat maandag meteen na het Scottish Open in Milton Keynes van start gaat, is aan de top 32 van de wereld voorbehouden.