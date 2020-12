Luikse luik van het proces Mawda uitgesteld tot 20 januari

De correctionele rechtbank van Luik heeft woensdag beslist om de voortzetting van het proces tegen de zes mannen die vervolgd werden na de dood van de kleine Mawda tijdens een achtervolging door de politie en een voertuig dat migranten vervoerde, uit te stellen tot 20 januari.

De verdediging heeft verzocht om uitstel van de pleidooien die in Luik moeten plaatsvinden, terwijl andere debatten in Bergen in het grootste deel van de zaak worden voortgezet.

Mawda, een Koerdisch meisje van 2 jaar, werd doodgeschoten door een politieagent in de nacht van 16 op 17 mei 2018 tijdens een achtervolging tussen de politie en het voertuig met migranten.

In Luik heeft het federale parket woensdagochtend, tijdens het onderzoek van het deel van de zaak dat alleen betrekking heeft op mensenhandel, een gevangenisstraf van 18 maanden tot 5 jaar gevraagd tegen de zes beklaagden.

De debatten werden woensdagmiddag kort hervat, maar de advocaten van de verdediging verzochten om uitstel van hun pleidooien. Ze willen de uitkomst afwachten van de debatten die momenteel in Bergen plaatsvinden.

De rechtbank besloot daarom de procedure uit te stellen tot 20 januari.