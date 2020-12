De 100 machtigste vrouwen: van Harris tot Wilmès

Forbes heeft voor de tiende keer een lijst van de 100 machtigste vrouwen ter wereld bekendgemaakt. De lijst bevat vaste waarden, zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel op één, maar ook vrouwen die in 2020 naar voren traden als wereldleiders of corona-experts.

Het is geen verrassing dat Kamala Harris in de lijst van 2020 naar boven schiet. De nieuwgekozen vicepresident van de Verenigde Staten moet alleen Angela Merkel en Christine Lagarde, hoofd van de Europese Central Bank, voor zich dulden in de kleurrijke lijst van ceo’s, cfo’s, wetenschapsters, staatshoofden en regerignsleiders, koninginnen, actrices en zangeressen.

Ook onze ex-premier Sophie Wilmès prijkt in de lijst, op nummer 71, een eind verwijderd van de Nieuw-Zeelandse eerste minister Jacinda Ardern, maar voor Beyoncé en Taylor Swift. Forbes vermeldt kort dat Wilmès de eerste vrouwelijke premier van België werd in 2019, maar vermeldt haar nieuwe functie als ministers van Buitenlandse Zaken in de regering-De Croo niet. Wilmès stond vorig jaar voor de eerste keer in de lijst op plaats 68.

Opvallend is dat wie een belangrijke rol speelde in de coronapandemie hoog in de rangschikking komt, zoals Jacinda Ardern (plaats 32) die in Nieuw-Zeeland twee golven succesvol en snel wist in te dijken. Een andere vrouw, de huidige vicepresident en toekomstige ceo van farmabedrijf CVS Health Karen Lynch staat op plaats 38. Ze was het voorbije jaar verantwoordelijk voor de snelle invoering van een testingprogramma voor corona en zal volgend jaar een vaccinprogramma leiden.