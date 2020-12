Nieuw voorstel klaar: 15 mensen toegelaten op eredienst

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) stelt voor om 15 mensen per eredienst toe te laten. De Raad van State oordeelde gisterenavond laat dat de strenge coronamaat­regelen voor collectieve erediensten in ons land strijdig zijn met de godsdienstvrijheid.

De minister van Justitie had vanmiddag een onderhoud met de vertegenwoordigers van de verschillende religies. De regeling die Van Quickenborne nu voorstelt, houdt in dat 15 mensen per eredienst toegelaten zullen worden, en niet meer dan 1 persoon per 10 vierkante meter.

Op dit moment is de is het zo dat enkel een opname voor een uitzending van een religieuze viering met tien mensen kan. Een huwelijk kan met vijf en een begrafenis met 15. Maar verder verbieden de coronamaat­regelen alle collectieve erediensten in ons land.

Het advies over de nieuwe regeling gaat nu naar de kern, en wordt daarna op het Overlegcomité besproken. De regering krijgt vijf dagen tijd om de wetgeving te herstellen, na het arrest van de Raad van State. De nieuwe maatregel zou al zondag kunnen ingaan.

