Akkoord over betonstop: Vlaamse regering raakt niet aan vergoeding grondeigenaars

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement zijn het eens over een aanpassing van het Instrumentendecreet, dat de bouwshift -in de volksmond bekend als de ‘betonstop’- moet begeleiden.

Het decreet raakte begin dit jaar in het slop na een hoorzitting waaruit bleek dat het belangrijkste onderdeel, de nieuwe planschaderegeling, onbetaalbaar duur dreigt te worden voor de gemeenten. Volgens het decreet moeten eigenaars vergoed worden volgens de huidige marktwaarde van hun grond als ze het recht verliezen om erop te bouwen. Volgens de Antwerpse professor Tom Coppens zou dat tot 31 miljard euro kunnen kosten. Daarnaast bestonden er bezwaren tegen een aantal andere instrumenten. Meerderheid en oppositie waren het erover eens om het decreet aan te passen en hebben daar nu een akkoord over bereikt.

Wat is er nu veranderd?

Niet zo bijzonder veel. Aan de regel dat eigenaars volgens de huidige marktwaarde vergoed moeten worden, verandert nochtans niets, dat principe stond ook in het regeerakkoord. Pleidooien om een goedkopere regeling uit te werken zijn niet gevolgd.

Wel worden er dertien parameters ingevoerd waarmee de Landcommissies, die de vergoedingen moeten bepalen, de waarde van een grond beter kunnen inschatten. Het gaat dan om vragen over de bestemming (bouwgebied of woonuitbreidingsgebied), watergevoeligheid, verder dan 50 meter van de weg of niet, uitgeruste weg of niet,... Afhankelijk van die parameters kan de prijs fors verschillen.

Maakt dit de bouwshift betaalbaar?

De meerderheidspartijen geloven dat als de kostprijs van de maatregel opnieuw wordt berekend op basis van de nieuwe parameters, de kostprijs lager zal uitvallen, ook al is er ten gronde niets veranderd. Een bedrag daarvoor is er nog niet. Hoe dan ook blijven de gemeenten verantwoordelijk. Zij zullen de planschade moeten betalen. Als de kostprijs zeer hoog is/blijft, zullen ze allicht terugschrikken om ingrepen in het kader van een bouwshift te doen die ze niet kunnen betalen.

Wat met de woonreservegebieden?

Woonreservegebieden zijn gebieden die aansluiten bij woongebied, maar het nog niet zijn. De Vlaamse meerderheidspartijen willen ze beschermen. Ze worden onder een zogenaamde stolp gezet, waardoor ontwikkelaars ze niet zomaar kunnen aansnijden. Gemeenten krijgen de regie in handen en zelf beslissen of de gronden voldoende goed gelegen zijn om ze te laten ontwikkelen.

De vraag is hoe ontwikkelaars reageren als hun grond onder een stolp terechtkomt, maar de bestemming niet wordt gewijzigd, zodat ze geen recht hebben op een planschaderegeling.

Wat verandert nog?

Een aantal andere nieuwigheden uit het decreet geschrapt (tijdelijke zonevreemde activiteiten in landbouwgebied, de zogenaamde contractconvenanten, verhandelbare bouwrechten, de planbaten wanneer een eigenaar meer ontwikkelingsrechten krijgt, zoals het bouwen van extra bouwlagen) geschrapt wegens juridische problemen.