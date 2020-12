Zuid-Afrikaanse wint eerste WK Zwift op haar verjaardag en sloopt ei zo na haar laptop, enige Belgische vond het “heel plezant”

Ashleigh Moolman Pasio is de allereerste wereldkampioene Zwift. De Zuid-Afrikaanse was woensdag de beste op haar rollen en dat uitgerekend op haar 35ste verjaardag.

Met Mieke Docx stond er slechts één Belgische aan de start van het WK. Onze landgenote speelde geen rol van betekenis. Het was Christie Tracy die in de voorlaatste kilometer een gooi deed naar de regenboogtrui, maar de Amerikaanse werd overvleugeld door een beresterke Moolman Pasio. De Australische Sarah Gigante strandde op één seconde op de tweede plek, voor de Zweedse Cecilia Hansen. De Amerikaanse Lauren Stephens werd vierde.

?????? | Ashleigh Moolman Pasio is de eerste wereldkampioene esports Wielrennen! #Watopia2020 pic.twitter.com/zEdxJtiPuz — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 9, 2020

“Ik ben trots dat ik de eerste wereldkampioen ben”, aldus Moolman Pasio. “Deze sport wordt ontzettend groot. Sommigen zullen zeggen dat het niet hetzelfde, maar binnen een aantal jaar zullen alleen maar meer mensen hiervan genieten. De jongere generatie is er al mee weg.”

Na haar WK-zege was Moolman Pasio door het dolle heen. De Zuid-Afrikaanse had zelfs een champagnefles klaarstaan en ontkurkte die voor haar laptop. Die overleefde het maar net...

?????? | Een Esports titel vier je ook met champagne - maar pas wel op voor je laptop! Ashleigh Moolman Pasio wint op haar verjaardag de wereldtitel.#Watopia2020 pic.twitter.com/qKK5OjI337 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 9, 2020

Docx na allereerste WK op rollen: “Lang bij Van der Breggen en Van Vleuten”

Mieke Docx dacht een half uur na de finish dat ze 43ste was geëindigd, maar zeker was ze dat nog niet. “Ik weet niet eens wie er tweede en derde is geworden. Daarvoor moet ik het allemaal nog eens bekijken. Ik vond het alvast een plezante ervaring”, aldus de renster van Doltcini – Van Eyck Sport die als enige Belgische aan dat allereerste online-wereldkampioenschap op Zwift deelnam.

“Dit is voor mij voor herhaling vatbaar. Niet dat ik meteen huizenhoge ambities had, want uiteindelijk zijn we als wegrenster in deze fase van het jaar nog maar net aan de opbouw naar volgend seizoen begonnen. “Mijn doel was om niet meteen te lossen. Ik bleef zelfs heel lang in de groep samen met Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten, maar op een virtuele klim moest ik er dan wel af.”

Docx was blij met Moolman Pasio als de allereerste wereldkampioene die de virtuele race won vanuit haar kamer in Girona“Het is een wegrenster, maar door de eerste lockdown heeft ze wel al veel ervaring op Zwift. Kortom, het was héél lastig, maar héél plezant”, zei ze vanuit Oordegem.