Het Hoger Onderwijs zal nog zeker tot midden februari in code rode blijven, zo maakte minister van Onderwijs Ben Weyts (NV-A) maandag bekend. ‘De rectoren hebben genoeg tijd gehad om alles veilig te organiseren’, reageren de studenten.

‘Terwijl ik de laatste hand leg aan mijn taak hoor ik op de radio dat het hoger onderwijs in het tweede semester ook in code rode blijft. In mijn mailbox lees ik de zoveelste coronamail van mijn rector ...