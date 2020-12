Franse staatssecretaris zegt dat hij homo is en wil lgbtq-vrije zone in Polen bezoeken

De Franse staatssecretaris van Europese Zaken Clément Beaune heeft in een interview gezegd dat hij homo is. Hij belooft dat hij de lgbtq-gemeenschap in Polen zal steunen.

‘Ik ben homo, en ik heb er geen problemen mee om dat uit te spreken’, antwoordt hij op een vraag over lgbtq-rechten in Europa in het Franse homomagazine Têtu .

Nu hij openlijk homo is, spreekt hij van een extra verantwoordelijkheid om homofobie in Polen en Hongarije te bestrijden. Volgend jaar wil hij een lgbtq-vrije zone in Polen bezoeken. ‘Ik zal een van de verenigingen steunen die zich inzetten voor het recht op abortus.’

Honderden Poolse gemeentes hebben zich tot lgbtq-vrije zone uitgeroepen. Daar zijn bijvoorbeeld gelijkheidsmarsen zoals de gay pride verboden.

‘Ik wil niet dat mensen zeggen dat ik tegen lgbtq-vrije zones strijd omdat ik homo ben’, zegt Beaune. ‘Zeggen dat ik dat doe voor mezelf zou een belediging zijn. Als staatssecretaris van Europese Zaken heb ik een bijkomende verantwoordelijkheid. Ik moet voor tolerantie opkomen.’

In de zogenaamde lgbtq-vrije zones zijn gelijkheidsmarsen, zoals de gay pride, verboden. Ze verzetten zich ook tegen het bespreekbaar maken van lgbtq-kwesties op school.

In juli weigerde de Europese Unie financiële steun aan zes Poolse steden die zich tot lgbtq-vrije zones hebben uitgeroepen. De Poolse regering kondigde aan dat ze die Europese maatregel gaat compenseren door de steden zelf financieel te ondersteunen.