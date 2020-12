Bankbazooka versie 3.0 krijgt langere looptijd

De regering komt met een derde versie van haar bankenbazooka. Bedrijven kunnen nu geld lenen dat ze maar na vijf jaar moeten terugbetalen. De betalingspauzeknop voor gezinnen en bedrijven wordt ook langer ingedrukt.

De bankenbazooka dekt nu ook bankkredieten af met een looptijd van vijf jaar. Die kredieten worden mee door de overheid gewaarborgd. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) hoopt dat de banken er gebruik van zullen maken, zodat meer bedrijven gered kunnen worden.

Met een looptijd van vijf jaar wordt ook gemikt op ondersteuning van bedrijven die harder getroffen zijn door de crisis en méér tijd nodig hebben om zich te herstellen. De eerste bazooka ging uit van kredieten met een looptijd van een jaar, de tweede versie mikte ook op kmo-kredieten met een looptijd van drie jaar, in de versie 3.0 kunnen dus ook kredieten met een looptijd van vijf jaar opgenomen worden.

De rente hangt af van de looptijd. Banken kunnen 2 procent rente aanrekenen voor kredieten met een looptijd van 12 maanden tot 3 jaar en een maximum rentevoet van 2,5% voor kredieten met een looptijd tussen 3 jaar tot 5 jaar.

‘Extra zuurstof’

Behalve kredieten konden bedrijven ook uitstel van betaling krijgen. Die betalingspauze, die ook voor particulieren is voorzien, loopt tot eind dit jaar. Dat wordt nu verlengd.

‘De coronacrisis duurt langer dan we allen zouden willen. Voor gezinnen en ondernemers in een systeem van tijdelijke werkloosheid of gedwongen (gedeeltelijke) sluiting komt de crisis extra hard aan. We geven hen extra zuurstof door het betalingsuitstel voor hun hypothecaire en ondernemingskredieten te verlengen’, zegt Van Peteghem in een persbericht. Het volledig betalingsuitstel mag niet langer dan 9 maanden bedragen. Wie dus bijvoorbeeld al zes maanden van betalingspauze geniet, kan daar nu maximaal drie maanden bijdoen. Men moet wel aan de voorwaarden van betalingsuitstel voldoen.