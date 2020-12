Onderzoek rond Dries Van Langenhove na meer dan twee jaar afgerond

Het gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van de Pano-reportage in september 2018 over Schild & Vrienden, is afgerond. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen, dat nu een eindvordering moet nemen tegen onder meer Dries Van Langenhove.

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van de Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden en maakte van Dries Van Langenhove - nu Kamerlid verkozen op een lijst van Vlaams Belang- een bekend figuur.

‘Het onderzoek heeft verbazingwekkend lang geduurd. Twee jaar, dat is normaal gezien de duur van een moordonderzoek’, reageert zijn advocaat Johan Platteau. ‘Ik ga nu wachten op de vordering en die grondig bekijken. Als het om een buitenvervolgingstelling gaat, dan is het goed. Als dat niet zo is, dan zijn zal het zijn normale gang gaan.’

De onderzoeksrechter nam de leiding van het onderzoek en liet huiszoekingen uitvoeren bij verschillende leden van Schild & Vrienden. Ook bij Van Langenhove werd een huiszoeking verricht en werd computermateriaal meegenomen. Volgens het parket Oost-Vlaanderen is er geen sprake van parlementaire onschendbaarheid, omdat het onderzoek werd opgestart toen Van Langenhove een ‘gewone burger’ was. ‘Over die parlementaire onschendbaarheid ga ik nog niets zeggen’, aldus Platteau.

Van Langenhove werd in juni vorig jaar voor het eerst verhoord, nadat er kritiek kwam dat het onderzoek lang aansleepte. Het parket bevestigt nu dat het onderzoek na meer dan twee jaar klaar is. ‘Het onderzoek lastens onder meer Dries Van Langenhove werd afgerond door de onderzoeksrechter en is vorige week aan het parket overgemaakt met oog op het nemen van een eindvordering’, meldt het parket.