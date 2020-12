Ook Trumps advocate Jenna Ellis besmet met coronavirus: ‘Vrijdag was ze op kerstfeest in Witte Huis’

Na Rudy Giuliani heeft nu ook Jenna Ellis positief getest op het nieuwe coronavirus. Vrijdag zou ze nog een kerstfeest in het Witte Huis hebben bijgewoond.

Ellis verscheen de voorbije weken regelmatig aan de zijde van Trumps advocaat Rudy Giuliani. Volgens nieuwswebsite Axios was ze vrijdag als gast van Trumps adviseur Peter Navarro aanwezig op een kerstfeest in de East Wing van het Witte Huis. Volgens CNN waren ook Ivanka Trump en Jared Kushner aanwezig.

Het is niet duidelijk of Ellis toen besmettelijk was, en of ze dus een gevaar vormde voor de andere aanwezigen. Zelf heeft Ellis nog geen commentaar gegeven. Maar Rudy Giuliani heeft bevestigd dat ze het virus wel degelijk heeft opgelopen.

De juriste staat Giuliani bij in Trumps juridische strijd tegen zijn verkiezingsnederlaag. Beiden legden de richtlijnen rond quarantaine eerder al naast zich neer nadat ze eind november nauw contact hadden gehad met campagneadviseur Boris Epshteyn, schrijft CNN. Minder dan een week nadat ze samen met hem een persconferentie hadden gegeven, kondigde Epshteyn aan dat hij positief had getest. Dat hield Giuliani en Ellis niet tegen om naar Gettysburg af te reizen, waar ze in een hotel een groep Republikeinse parlementsleden van de staat toespraken.

Ellis was ook aanwezig tijdens een opmerkelijke hoorzitting in Michigan. Daar uitte Melissa Carone, een van de topgetuigen van het Trump-team, – onder ede – een reeks claims over dubbele en ongeldige stemmen bij de Amerikaanse verkiezingen zonder bewijs.

Dat de 76-jarige Giuliani besmet was, raakte zondag bekend. Afgelopen vrijdag zou hij zich plots ‘ongewoon moe’ hebben gevoeld. Tegen zondag had hij naar eigen zeggen ook enkele andere ‘milde symptomen’ ontwikkeld. Hij verwacht dat hij woensdag het ziekenhuis zal mogen verlaten.

Ellis en Giuliani zijn de zoveelste naaste medewerkers van Trump die met het virus besmet zijn. De president zelf bracht in oktober drie nachten in het ziekenhuis door. Ook first lady Melania en hun zoon Barron vielen ziek. In oktober werd naar een receptie in het Witte Huis gewezen als coronabroeihaard die het virus verspreidde in de presidentiële entourage.