Vijf nieuwe verdachten opgepakt in zaak Samuel Paty

Twee maanden na de onthoofding van de Franse leerkracht Samuel Paty door een moslimextremist, zijn in Frankrijk nog eens vijf verdachten opgepakt. Zij zouden telefonisch contact met de dader hebben gehad.

De vijf nieuwe verdachten zijn tussen de 14 en de 18 jaar oud en werden opgepakt omdat ze telefonisch contact zouden gehad hebben met de 18-jarige man die Samuel Paty onthoofde. Veertien personen, onder wie minderjarigen, waren hiervoor al aangeklaagd in verband met de moord op Paty. Anzorov, de man die bijna twee maanden geleden de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty (47) doodde, had de minderjarige leerlingen geld aangeboden hebben om Paty aan te duiden.

De leraar werd in oktober in de buurt van Parijs door de 18-jarige Anzorov om het leven gebracht omdat hij een cartoon van de islamitische profeet Mohammed had getoond in een les over de vrijheid van meningsuiting.