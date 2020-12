Marc Van Ranst bereidt zalm in de vaatwasser: hoe smaakt dat en zijn er nog gerechten voor in de afwasmachine?

Wie dinsdagavond naar ‘Het huis’ keek op Eén, heeft wellicht de wenkbrauwen gefronst. Marc Van Ranst maakte er een zalmpapillot klaar in de vaatwasser. “Lekker, en handig wanneer je veel volk over de vloer krijgt”, zegt de viroloog. Van dat laatste is momenteel geen sprake, maar Van Ranst blijkt niet de enige die op deze manier aan het koken gaat. Er bestaan zelfs vaatwasserkookboeken.