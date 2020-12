Roemeense minister van Sport veroordeelt gedrag vierde official in PSG-Basaksehir

De Roemeense minister van Sport Ionut Stroe veroordeelt “ten stelligste alle uitlatingen die als racistisch, xenofoob of discriminerend kunnen geïnterpreteerd worden”. Dat heeft hij woensdag verklaard. Dinsdag zou de Roemeense vierde official Sebastian Coltescu een racistische opmerking hebben gemaakt over Pierre Webo, assistent-trainer bij Basaksehir, waarna het Champions League-duel tussen PSG en de Turkse club uiteindelijk werd gestaakt.

“Ik bied mijn excuses aan in naam van de Roemeense sport voor dit ongelukkig incident, waarin we ons niet kunnen vinden”, zei Stroe nog.

De Roemeense voetbalbond (FRF) distantieert zich in een persbericht “van elke actie of uitspraak met racistische of xenofobe connotatie”. De FRF wacht nog het rapport van de UEFA af over het incident “om zo exact te weten wat er gebeurd is en om dienovereenkomstig actie te ondernemen”.

De spelers van Basaksehir liepen dinsdagavond na amper een kwartier spelen van het veld af, nadat Coltescu langs de kant een racistische opmerking zou hebben gemaakt over Webo. Het leidde tot een verhitte woordenwisseling langs de zijlijn. De Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan stuurde Webo met een rode kaart weg. Volgens de spelers van Basaksehir had de vierde official “die zwarte daar” gezegd. Ze besloten daarop van het veld te stappen. De wedstrijd in het Parc des Princes wordt woensdag om 18u55 hervat bij een 0-0 stand. De Nederlander Danny Makkelie krijgt de wedstrijdleiding in handen. (belga)