Asbest binnenkort opgehaald aan de voordeur

Zowat overal in Vlaanderen zal je straks asbesthoudende materialen veilig aan je voordeur kunnen laten ophalen.

In ons land overlijden jaarlijks zo’n 700 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan asbest. Ondanks het verbod op het gebruik ervan sinds 2001 is het nog steeds te vinden in huizen, scholen en kantoorgebouwen. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) schat dat gebouwen in Vlaanderen vandaag nog steeds zo’n 2,3 miljoen ton asbesthoudende materialen bevatten. Om particulieren extra te motiveren die producten uit hun woningen te verwijderen én vervolgens ook veilig af te voeren, zal straks in acht op de tien Vlaamse gemeenten het asbest aan de voordeur worden opgehaald. ‘Zo vermijd je dat mensen het afval in hun eigen auto naar het plaatselijke recyclagepark moeten brengen’, zegt Demir.

Helemaal gratis is dat niet. Om in aanmerking te komen, moet bij de gemeente of de verantwoordelijke intercommunale gespecialiseerd verpakkingsmateriaal en persoonlijk beschermingsmate­riaal besteld worden. Het gaat bijvoorbeeld om een speciaal ontworpen afvalzak voor asbesthoudende golfplaten, die 20 euro per stuk kost. In enkele gemeenten die al een gratis asbestophaling hebben, moest door het grote aantal aanvragen met wachtlijsten worden gewerkt. ‘Omdat mensen alerter zijn geworden, maar ook omdat het met deze ophaling tot 80 procent goedkoper is om asbest af te voeren’, zegt Katleen Mertens van intercommunale IOK.