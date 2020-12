Onderzoek belangenvermenging Leopold Lippens geseponeerd

Het Brugse parket heeft het onderzoek naar mogelijke belangenvermenging door Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke-Heist, geseponeerd.

Het onderzoek naar belangenvermenging werd opgestart nadat Lippens aanwezig was geweest op gemeenteraden en had deelgenomen aan debatten over het noordelijke deel van de Tolpaert­polder, gelegen op het grond­gebied van Knokke-Heist. Een omvorming van dat agrarische gebied naar een woonuitbreidingsgebied is al lang een van de prioriteiten van het gemeente­bestuur. Familieleden van de burgemeester, zoals zijn kinderen, hadden bij de start van het gerechtelijke onderzoek belangen in 33 percelen die zich daar situeren.

Het onderzoek kwam er na een forensische audit van Audit Vlaanderen met de inschatting dat Lippens zichzelf had moeten wraken toen er gediscussieerd werd over de Tolpaertpolder. De burgemeester had naar eigen zeggen weet van één vergadering waarop hij beter afwezig gebleven was. De verklaring van zijn aanwezigheid was, zo verklaarde hij eerder aan deze krant (DS 7 januari), een onoplettendheid van de bevoegde dienst.

‘Ik ben zeer gelukkig dat het parket dit geseponeerd heeft’, zegt hij. ‘Ik was inderdaad beter afwezig geweest op die ene vergadering, en ik heb dat ook duidelijk gezegd daarna. Maar ik heb altijd gehandeld in goed vertrouwen en heb niemand beïnvloed.’

Graaf Leopold Lippens, die strijdt tegen leukemie, is al meer dan veertig jaar burgemeester van Knokke-Heist. Er was al meermaals kritiek op de link tussen zijn familie, onder meer via Compagnie Het Zoute, en de vastgoedontwikkelingen in de kust­gemeente.