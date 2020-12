Koud en zwaarbewolkt met kans op lokale bui

Woensdag begint de dag op vele plaatsen met (plaatselijk aanvriezende) mist, nevel en lage wolkenvelden. In het westen regent het. Later op de dag wordt het meestal zwaarbewolkt met kans op een lokale bui, vooral in het westen van het land. Elders blijft het overwegend droog. In het oosten zijn er enkele opklaringen mogelijk. Het blijft koud met maxima tussen 0 en 5 graden, voorspelt het KMI.

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag is het zwaarbewolkt tot betrokken en in de Ardennen is er nevel of mist mogelijk, die kan aanvriezen. Elders is de kans op mist klein. Later op de nacht komen er hier en daar enkele opklaringen. Het blijft droog. De minima liggen rond 2 of 3 graden, in de hoge Venen rond -2 graden.

Donderdag blijft het droog met eerst wolkenvelden, maar in de loop van de namiddag steeds meer opklaringen vanaf de Franse grens. ‘s Ochtends is er kans op aanvriezende mist in de Ardennen. De maxima schommelen tussen 0 en 5 graden.

Vrijdag verwacht het KMI meestal veel wolken. Mogelijk is het ‘s ochtends nog droog, maar daarna volgen er perioden van regen vanaf het zuidwesten. In Hoog-België heeft de neerslag een winters karakter. De maxima liggen tussen 1 en 5 graden.

Ook zaterdag hangen er meestal veel wolken en valt er soms lichte regen of vallen er enkele buien. We halen maxima van 3 graden in de Hoge Venen tot 8 graden aan de kust. Zondag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Het blijft mogelijk overwegend droog bij maxima van 3 tot 8 graden.