Coronacijfers: R-waarde opnieuw dichter bij 1

De laatstbekende r-waarde dateert van 7 december en lag toen op 0,95. Het cijfer ligt nog steeds onder 1 wat betekent dat de epidemie in ons land nog steeds krimpt, maar het cijfer stijgt sinds een paar dagen wel opnieuw en komt dichter bij de 1. Een r-waarde boven 1 betekent dat de epidemie weer aan kracht wint. Het getal ligt nu op zijn hoogst sinds 6 november toen het getal met 0,99 nipt onder 1 lag. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano.

In de periode van 29 november tot 5 december werden per dag gemiddeld 2.154 nieuwe besmettingen geteld, goed voor een daling met 7 procent. Daarmee komt het totale aantal mensen dat de voorbije maanden positief testte op covid-19 uit op 594.572. Dat blijkt woensdagochtend uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Voorts overleden in de periode van 29 november tot 5 december dagelijks gemiddeld 102 mensen aan het coronavirus in ons land. Dat is een daling met 19,4 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Alles samen stierven in België sinds de uitbraak van de pandemie al 17.507 mensen aan het coronavirus.

Het aantal ziekenhuisopnames omwille van covid-19 klokte in de periode van 2 tot 8 december af op 192,7 per dag. Dat is nog steeds een daling met 6 procent, maar het ligt wel licht hoger dan het cijfer dat de dag voordien werd gemeld. Volgens de meest recente cijfers liggen er momenteel 3.143 coronapatiënten in het ziekenhuis (-4 procent), waarvan er 676 op intensieve zorgen liggen (-7 procent).

Er worden dagelijks zo’n 29.800 mensen getest. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 8,6 procent.