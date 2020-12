Minister Verlinden bevestigt: ‘Politie kan woonst betreden als volksgezondheid in gevaar is’

De politie zal nog meer gaan controleren op mensen die de coronaregels over sociale contacten overtreden, en daarbij kan ze woningen betreden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) benadrukt in ‘De afspraak’ op Canvas. Verlinden wees er ook op dat het niet de bedoeling is om kerstfeestjes naar de tuin te verhuizen.

‘Ongelofelijk dat mensen het nog altijd niet begrepen hebben’, reageerde minister Verlinden op de vele berichten over lockdownfeestjes afgelopen weekend. Zo werden in Antwerpen alleen al tien illegale feestjes stilgelegd. ‘Daarom zal de politie de komende dagen nog meer controleren. Er zijn al veel pv’s uitgeschreven, maar we zullen dat blijven doen, niet omdat we dat leuk vinden maar omdat het nodig is.’

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) verklaarde afgelopen weekend dat zijn agenten bij controles de woonst kunnen betreden onder de wet op openbare gezondheid. ‘Die wet bestaat niet’, stelde Verlinden. ‘Maar politie kan wel optreden. Als er echt ernstig gevaar is voor de lichamelijke integriteit, wat in geval van de verspreiding van het coronavirus kan, zou de politie zonder huiszoekingsbevel binnen kunnen gaan. Er zijn al veel lockdownfeestjes zo stilgelegd, en het is belangrijk dat mensen erop aangesproken worden.’

‘Als er aanwijzingen zijn, bijvoorbeeld als er veel wagens staan, er veel lawaai is of er veel mensen zich ergens samen bevinden, kan de politie vaststellen dat er een dreiging is voor de volksgezondheid, en mag ze binnengaan’, verduidelijkte de minister.

‘Het moet wel proportioneel zijn’, benadrukte Verlinden nog. ‘De politie zal niet systematisch aan elke deur aanbellen.’

‘Mensen verzonnen er zelf de vuurkorf bij’

De politie zal trouwens ook ingezet worden om toe te zien op het naleven van de verplichte quarantaine bij terugkeer uit een rode zone, bevestigde Verlinden: ‘Opnieuw, de politie zal niet systematisch van deur tot deur gaan. Maar de naleving van de quarantaine voor zij die uit een rode zone komen, zal wel gecontroleerd worden.’

‘Er mag maar één knuffelcontact tegelijk thuis komen, dat is een duidelijke regel’, kwam Verlinden ten slotte nog terug op het ongeloof dat er hier en daar was over de regel dat er maar één persoon binnen naar het toilet mag als je mensen in je tuin uitnodigt. ‘Als je met vier buiten mag, is dat geen alternatief voor een kerstfeest. Er zijn al mensen die daar een vuurkorf bij hebben verzonnen.’