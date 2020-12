De jaarlijkse ‘Bad sex in fiction’-award, de prijs voor de slechtste of meest overbodige seksscène in een roman, wordt in 2020 niet uitgereikt. ‘De mensen hebben het afgelopen jaar al genoeg meegemaakt.’

Sinds 1993 reikt het Britse tijdschrift Literary Review elk jaar de Bad sex in fiction-award uit aan een auteur die in een niet-erotische roman op abominabele wijze een seksscène heeft beschreven. In die 27 jaar viel al enkele beroemde schrijvers de eer te beurt de prijs te mogen ontvangen. ­Onder meer Stephen King, Nick ­Cave, Tony Blair en Morrissey hebben tenenkrullende erotische passages geschreven. De meesten kunnen erom lachen, Morrissey reageerde als volgt: ‘Ik heb veel vijanden, en ze zijn er altijd op uit je verwezenlijkingen tegen je te gebruiken.’

Vorig jaar ging de prijs voor het eerst naar twee auteurs tegelijk: Didier Decoin, die het nodig vond een penis te vergelijken met een klein aapje, en John Harvey, die de daad omschreef als ‘twee mensen die aan elkaar gelast worden’.

Dit jaar wordt de prijs evenwel niet uitgereikt. ‘De mensen hebben het afgelopen jaar al genoeg meegemaakt’, vindt de jury. ‘Maar laat dat voor schrijvers geen excuus zijn om slecht over seks te schrijven. De lockdown heeft allerlei nieuwe seksuele praktijken doen ontstaan, wees gewaarschuwd dat volgend jaar ook cyberseks in aanmerking komt.’