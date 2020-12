Vier jaar cel geëist tegen Frans ex-president Sarkozy voor corruptie

Het Franse financieel parket heeft dinsdag vier jaar celstraf, waarvan twee jaar met uitstel, geëist tegen oud-president Nicolas Sarkozy voor corruptie en machtsmisbruik in de ‘afluisteraffaire’.

In het ‘afluisterproces’ heeft het financieel parket van Parijs vier jaar celstraf, waarvan twee jaar effectief, geëist tegen ex-president Sarkozy en zijn medebeklaagden, voormalig magistraat Gilbert Azibert en Sarkozy’s vroegere advocaat Thierry Herzog.

Sarkozy zou in 2014 bij een Azibert informatie hebben proberen loskrijgen over een andere zaak waarin hij verwikkeld was. In ruil daarvoor beloofde hij Azibert een prestigieuze baan in Monaco. Sarkozy, Frans president tussen 2007 en 2012, heeft zijn onschuld altijd staande gehouden.