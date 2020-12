OH Leuven heeft de inhaalwedstrijd van de twaalfde speeldag tegen rode lantaarn Moeskroen gewonnen met 2-0. Pierre Yves Ngawa en Thomas Henry scoorden na rust voor de Leuvenaars, die zo over Anderlecht en Charleroi springen en in de top zes opduiken. Moeskroen blijft laatste in de stand met één puntje minder dan STVV.