Collectieve vordering Test Aankoop tegen Ryanair ontvankelijk na staking in 2018

De Brusselse ondernemingsrechtbank heeft de collectieve rechtsvordering van consumentenorganisatie Test Aankoop tegen Ryanair ontvankelijk verklaard. Die kwam er nadat de lagekostenluchtvaartmaatschappij weigerde om consumenten te vergoeden die hun vlucht geannuleerd zagen door een staking van het Ryanair-personeel in 2018.

In de zomer van 2018 leidde een groot sociaal conflict bij Ryanair tot annulaties en vertragingen van tientallen vluchten. Volgens Test Aankoop ging het om 172 vluchten die getroffen werden. De Europese regelgeving en rechtspraak voorzien erin dat reizigers in een dergelijk geval recht hebben op een schadevergoeding, maar Ryanair weigerde te betalen. Test Aankoop startte daarom in juli 2019 een collectieve rechtsvordering op tegen de Ierse luchtvaartmaatschappij.

De ondernemingsrechtbank in Brussel heeft de collectieve vordering dinsdag ontvankelijk verklaard en gekozen voor het opt-insysteem. Dat wil zeggen dat gedupeerden zichzelf moeten aansluiten bij de vordering, binnen een termijn van drie maanden. De rechtbank heeft Ryanair bevolen om alle getroffen passagiers per e-mail of per post op te hoogte te stellen. In augustus 2019 maakte Test Aankoop bekend dat al meer dan 1.000 gedupeerden zich hadden aangemeld voor de vordering.

Na die drie maanden krijgen de partijen zes maanden om te onderhandelen over een vergoeding voor de getroffen passagiers. Als ze geen overeenkomst bereiken, komt het tot een rechtszaak. Als de collectieve vordering slaagt, kunnen gedupeerden uiteindelijk vergoedingen van 250 tot 600 euro krijgen.