Motivatie stijgt om coronaregels te volgen, maar contacten beperken is moeilijk

Na de beslissing om geen versoepelingen toe te staan tijdens de kerstperiode kreeg de motivatie van de Vlamingen om de coronamaatregelen te volgen een dipje. De nieuwste barometer van de UGent wijst uit dat we ondertussen weer gemotiveerder zijn. Sociale contacten beperken tijdens de feestdagen, vinden we het moeilijkste.

Na de persconferentie waarin de federale regering aankondigde dat er geen versoepelingen zouden komen voor de kerstperiode, daalde de vrijwillige motivatie tot 48 procent. ‘Ik denk dat de meeste Vlamingen gehoopt hadden op een lichte versoepeling’, zegt UGent-psycholoog Maarten Vansteenkiste.

De daling heeft zich evenwel niet doorgezet en het motivatieniveau zit volgens de meest recente cijfers weer op 57 procent. Dat blijkt uit de laatste peiling, die afgelopen weekend werd afgenomen bij 4.000 mensen. Bemoedigend, maar eerder was tot 65 procent van de Vlamingen nog gemotiveerd om de coronamaatregelen te volgen.

Een exacte reden dat we opnieuw gemotiveerd zijn om de maatregelen te volgen, is er niet onmiddellijk. Mogelijk levert het nieuws over de komst van een vaccin een aanmoedigingseffect op.

Het motivatie-onderzoek toont dat we de meeste moeilijkheden hebben met de beslissing om sociale contacten te beperken. Het afstand houden, ontsmetten van de handen en de mondmaskerplicht stoort de bevolking minder. Dat we de komende feestdagen niet zoals voorheen kunnen invullen en het aantal sociale contacten erg beperkt zal zijn, vinden we moeilijk te aanvaarden.

‘We vragen ons ook af of het wel vruchten zal afwerpen’, ziet Vansteenkiste. ‘Meer dan bij andere maatregelen stellen we de meerwaarde van die maatregel in vraag.’ De motivatiepsycholoog herhaalt zijn pleidooi om te investeren in communicatie over de meerwaarde van de maatregelen.