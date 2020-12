Op een aardappelveld in Baasrode bij Dendermonde is een metalen monoliet geplaatst. Wie het ‘kunstwerk’ plaatste en waarom is onduidelijk.



Mysterieuze monolieten houden wereldwijd mensen in de ban. Ze doken al op op het Engelse eiland Wight, in het Nederlandse Friesland, in het Amerikaanse Utah en nu ook in het Dendermondse Baasrode. In een aardappelveld.

Een Amerikaans kunstenaarscollectief claimt de actie, maar of er een link is met Baasrode is maar de vraag. Het exemplaar op het aardappelveld in de Geerstraat is gemaakt uit roestvrij staal maar oogt vrij amateuristisch en werd vermoedelijk maandagavond opgesteld. Door wie is niet duidelijk. Andere monolieten verdwijnen ook even plots als ze zijn gekomen, hoe lang het kunstwerk in Baasrode zal blijven staan, is een raadsel.