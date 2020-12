Gelekte nota over Nederlandse horeca: opening horeca leidt tot minder besmettingen

De heropening van restaurants zal het onveilige thuisbezoek flink doen beperken. Dat staat in een gelekte notitie van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. Het besmettingsrisico zou zelfs kunnen dalen als bedrijven zich houden aan strikte voorwaarden en protocollen. De nota zorgde in de Tweede Kamer voor commotie.

Achter de schermen werken Nederlandse minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZ) al weken aan een plan om restaurants weer open te krijgen. Ze werken daarbij samen met de sector, experts en het RIVM.

De lek komt op een ongelukkig moment voor de Nederlandse regering. Deze week demonstreerden horecaondernemers in Den Haag voor meer financiële steun van de overheid, omdat zij door de voortdurende coronamaatregelen veel omzet mislopen.

In de nota wordt geconcludeerd dat gesloten horeca amper effect heeft op het besmettingsgetal (R-waarde). Uit de laatste rapportage van het RIVM blijkt dat mensen elkaar vooral thuis besmetten. ‘Horecabezoek lijkt de afgelopen maanden verplaatst te zijn naar de onveiligere thuissituatie’, staat in de nota. Op papier wordt een harde conclusie getrokken: ‘Besmettingen zijn niet te koppelen aan een sector zoals de horeca, maar aan het plaatsvinden van onveilige contactmomenten.’

In de Tweede Kamer zorgt de nota voor veel commotie. ‘Zijn we al die tijd voor de gek gehouden door het kabinet?’, reageert PVV-leider Geert Wilders. Hij eist snel opheldering van het kabinet. GroenLinks-voorzitter Jesse Klaver: ‘De horeca wordt keihard geraakt. Nu blijkt uit een gelekte nota dat het sluiten van de horeca misschien wel slechter uitpakt voor de besmettingen dan openhouden. Ik wil dat deze notitie onmiddellijk met de Kamer wordt gedeeld.’

R-waarde gestegen

In de analyse staat dat op 14 oktober meerdere maatregelen zijn genomen. Het reproductiegetal was toen 1.08. Na die maatregelen daalde de R-waarde tot 0.82. Maar op 13 november blijkt de r-waarde te zijn gestegen naar 1.04.

Daaruit wordt geconcludeerd dat ‘met een dichte horeca het reproductiegetal weer oploopt, wat suggereert dat de invloed van de horeca op de R-waarde zeer klein is en dat de daling en stijging sinds 14 oktober anders verklaard moet worden’.

De nota is dinsdag besproken in het wekelijkse crisisberaad van het kabinet. Vanavond om 19 uur zal er ook een persconferentie plaatsvinden over eventuele versoepelingen.