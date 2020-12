Oorzaak van mysterieuze ziekte in India mogelijk gevonden

Een team van medische experts is onderweg naar de zuidelijke Indiase staat Andhra Pradesh om een onderzoek te openen naar de mysterieuze ziekte die afgelopen weekend uitbrak en waardoor honderden inwoners in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Het voorlopig onderzoek ter plaatse zou intussen al een mogelijke oorzaak hebben aangetoond.

Een paar honderd inwoners van het dorpje Eluru begonnen afgelopen weekend plots symptomen als misselijkheid, stuiptrekkingen en flauwvallen te vertonen. Meer dan vijfhonderd van hen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen, een man van 45 overleed al aan de voorlopig nog onbekende aandoening.

De situatie ter plaatse is zo ernstig dat een team van medische experts, onder wie enkele leden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar de regio onderweg is om de mysterieuze ziekte te onderzoeken. Wat zeker is: het gaat niet om corona. De patiënten hebben allemaal negatief getest op het virus en ook een water- of luchtvervuiling zou uitgesloten zijn. Uit tests die nu al ter plaatse werden uitgevoerd, zou wel blijken dat de patiënten grote hoeveelheden lood, nikkel en andere zware metalen in het bloed hebben, zo verklaarde een lokaal parlementslid aan BBC News. Dat kan dus de oorzaak zijn, al is er nog geen duidelijkheid hoe de metalen dan in het bloed van de betrokkenen terechtgekomen zijn.