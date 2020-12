Chinese vaccin Sinovac toont 97 procent doeltreffendheid, maar wie krijgt die?

Dinsdag blijkt dat het Chinese vaccin Sinovac 97% effectief is bij de proefpersonen. Daarmee zou het de hoogste effectiviteit hebben van alle vaccins die tot hiertoe zijn ontwikkeld.

Het Indonesische staatsfarmabedrijf Bio Farma heeft dinsdag laten weten dat het Chinese coronavaccin Sinovac een doeltreffendheid heeft van 97 procent. Daarmee zou het de hoogste effectiviteit hebben van alle vaccins die tot hiertoe zijn ontwikkeld. De woordvoerder laat ook weten dat de exacte efficiëntie van Sinovac pas in januari bepaald zal worden.

Hoewel China tot nu toe nog niet heeft gecommuniceerd over hun eigen vaccinatiestrategie, zijn er al mensen ingeënt voordat het vaccin de laatste testfase heeft afgerond. Zo zijn er honderd­duizenden Chinese soldaten, ­medici en personen met ‘essentiële beroepen’ hebben ook een spuitje ­gekregen.

China wil voornamelijk miljoenen dosissen verdelen over ontwikkelingslanden. Voor het zwaar getroffen Brazilië staan 46 miljoen dosissen klaar. Daar zijn reeds zo’n 9000 zorgverleners ingeënt met Sinovac. Turkije verwacht 50 miljoen dosissen en de Turkse minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca zei dinsdag dat de inentingen met Sinovac eind deze maand zouden starten. Indonesië verwacht er 40 miljoen. Dat is een heleboel dat het Chinese farmabedrijf moet voorzien, nog voor het vaccin officieel is goedgekeurd.

Intussen heeft China ook een productielijn opgericht in Egypte, voor de verdeling van vaccins op de Afrikaanse markt.

Sinopharm in de sportwereld

Ook in de sportwereld zijn de Chinese vaccins in gebruik. De renners van UAE Team Emirates, onder wie Tourwinnaar Tadej Pogacar, worden in januari tijdens een trainingskamp in de Emiraten gevaccineerd met Sinopharm. Dat zei de Zwitserse teammanager Mauro Gianetti. Gianetti was zelf een van de proefpersonen voor het Chinese vaccin Sinopharm. ‘Ik was een van de 30.000 vrijwilligers in Abu Dhabi. Ik kreeg twee dosissen en had geen bijwerkingen’, legt Gianetti uit. Ook dit vaccin zit nog in de laatste testfase en wacht op een officiële toelating.

Wachten op goedkeuring

Bio Farma gaf volgens persbureau Reuters nog geen informatie vrij over hoeveel mensen besmet raakten met het vaccin. Er werd wel meegedeeld dat 1600 mensen betrokken zijn bij de test. Bio Farma wacht nu

Bio Farma wacht nu de volledige resultaten van het onderzoek af. Het bedrijf verwacht dat het Indonesische geneesmiddelenagentschap via een noodprocedure het vaccin zal goedkeuren, zodat eind januari een massale vaccinatiecampagne zou starten.

Tegen eind dit jaar wil China 610 miljoen dosissen geproduceerd hebben, en in heel het land worden productiefaciliteiten opgezet.