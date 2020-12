Trainers van Barcelona en Juventus willen niet kiezen tussen Messi en Ronaldo: “Onmogelijk”

Samuel Umtiti is na maanden blessureleed weer fit voor de dienst. De Franse centrale verdediger is opgenomen in de selectie van FC Barcelona voor het Champions League-duel van dinsdagavond tegen Juventus. Beide teams zijn al geplaatst voor de achtste finales.

Door knie- en kuitproblemen speelde Umtiti dit seizoen nog geen minuut. In augustus testte de wereldkampioen van 2018 bovendien positief op corona. Zijn comeback is goed nieuws voor trainer Ronald Koeman, die achterin onder meer de langdurig geblesseerde Gerard Piqué moet missen.

Ook Lionel Messi zit in de kern. De Argentijnse sterspeler kreeg in de vorige twee CL-wedstrijden tegen Dinamo Kiev en Ferencvaros (0-4 en 0-3 winst) rust. Hij kijkt in Camp Nou dus mogelijk zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo in de ogen.

📚 H I S T ⚽ R Y

Cristiano Ronaldo & Leo #Messi pic.twitter.com/kBElYkoBRg — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2020

De twee supersterren worden vaak tegenover elkaar geplaatst met de vraag: wie is de beste? Maar zowel Koeman als Juve-trainer Andrea Pirlo weigerden op die vraag in te gaan.

“Koeman heeft gelijk”, aldus de Italiaan. “Ze geven ons al vijftien jaar een show en hebben de laatste vijftien jaar de Gouden Ballen verdeeld. Ik zou een van de twee niet tekort willen doen door te zeggen dat iemand beter is. Ze zijn allebei fenomenen die miljoenen fans al jaren laten genieten. Het is niet eerlijk om te zeggen wie beter is.”

In de Spaanse en Italiaanse pers leeft de clash tussen beide heren, de 36ste, alvast enorm: