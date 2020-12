Duels in Belgische basketbeker tussen Mechelen en Brussels zijn uitgesteld

De ontmoetingen van deze week in de beker van België basket tussen Kangeroes Mechelen en Phoenix Brussels worden verplaatst naar een latere datum. Reden daarvoor is een rist coronabesmettingen bij de Brusselse ploeg, die uit voorzorg collectief in quarantaine is gegaan.

De twee teams zouden het vrijdag (11/12) en zondag (13/12) tegen elkaar opnemen.

“Op basis van virologisch advies besliste de Pro Basketball League om de back-to-back confrontatie in het kader van de play-in ronde Beker van België tussen Kangoeroes Basket Mechelen en Phoenix Brussels Basketball van komend weekend uit te stellen naar een later te bepalen datum”, klinkt het dinsdag. “Reden is het oplopend aantal Covid-19 besmettingen binnen Phoenix Brussels Basketball. Op basis van hetzelfde virologisch advies gaat de volledige ploeg en staff in quarantaine tot dit weekend waarna een nieuwe testronde volgt. Zodra nieuwe data vastgelegd zijn, worden deze gecommuniceerd.”

Vorig weekend werd ook al het competitieduel tussen beide ploegen uitgesteld.