Vervoort wil stadstol toevoegen aan agenda Overlegcomité

Brussels minister-president Rudi Vervoort heeft gevraagd dat de slimme kilometerheffing zou worden besproken tijdens de volgende vergadering van het Overlegcomité op 18 december. Dat werd dinsdag op zijn kabinet vernomen.

Zoals bekend wil de Brusselse regering overleg opstarten met Vlaanderen en Wallonië over SmartMove, waarover de regering afgelopen donderdag een akkoord bereikte. Beide andere gewesten hebben negatief gereageerd op de Brusselse plannen. De slimme kilometerheffing wordt voor de Brusselse autobezitters immers gecompenseerd door de afschaffing van de verkeersbelasting en de BIV, terwijl dat voor Vlaamse of Waalse pendelaars niet het geval is.

In het Overlegcomité zijn alle regeringen van ons land vertegenwoordigd. Minister-president Vervoort heeft gevraagd het thema op de agenda van de volgende vergadering in te schrijven. De coronamaatregelen worden die dag ook besproken, al heeft premier De Croo al meermaals aangegeven dat er van een versoepeling geen sprake zal zijn.