Levenslang geëist tegen hoofdverdachte op proces over aanslag Charlie Hebdo

Het Franse antiterreurparket vraagt een levenslange celstraf voor Ali Riza Polat, voor zijn sleutelrol in de voorbereiding van de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo en de supermarkt Hyper Cacher, in januari 2015. Ook Mohamed Belhoucine, die bij verstek terechtstaat, moet volgens de aanklagers levenslang de cel in. Voor de andere verdachten wordt minstens vijf jaar cel gevraagd.

Een van de overige grootste vorderingen is 30 jaar voor Hayat Boumeddiene, de voortvluchtige vriendin van Amedy Coulibaly. Volgens de aanklagers speelde ze een belangrijke rol. ‘Ze heeft nooit de juistheid van de acties van haar man ontkend’, meent het parket. Bovendien is ze een propaganda-instrument geworden van terreurgroep Islamitische Staat, hekelde het parket verder nog.

Het proces over de aanslagen ging begin september van start en zit, na herhaaldelijke onderbrekingen, in de laatste rechte lijn. Bij de aanslagen kwamen in totaal zeventien slachtoffers om het leven, en ze luidden het begin in van een golf van terreur in Frankrijk.

In totaal staan veertien beschuldigden terecht voor het speciale hof van assisen. Ze worden ervan verdacht in meer of mindere mate logistieke hulp geboden te hebben aan de broers Saïd en Chérif Kouachi, en aan Amédy Coulibaly, de daders van de aanslagen.