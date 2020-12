Een 37-jarige vrouw uit Borgerhout is maandagavond om het leven gekomen toen ze aan het station van Geel werd aangereden door een trein. Ze probeerde tussen de gesloten slagbomen het spoor over te steken.

Het tragische ongeval gebeurde maandagavond iets over 18 uur in volle avondspits in Geel. Getuigen zagen hoe een vrouw te voet ondanks de gesloten slagbomen vanuit de Dokter Van De Perrestraat de sporen in de richting van het stadscentrum overstak. Op de beelden van de beveiligingscamera’s zou te zien zijn dat ze na een korte aarzeling toch heel gehaast de overweg oploopt. Daarbij zou de vrouw niet naar links of rechts hebben gekeken. Toen ze de sporen bijna over was, werd ze alsnog gegrepen door een passagierstrein.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar die konden alleen het overlijden van de vrouw vaststellen. Het gaat om een vrouw van 37 jaar uit Borgerhout. Verder onderzoek moet de precieze omstandigheden nog verduidelijken.

Op de trein zaten geen passagiers, maar het treinverkeer tussen Herentals en Mol was maandagavond enkele uren verstoord.