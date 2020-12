Het racekampioenschap voor vrouwen houdt halt in Spa-Francorchamps

De W Series, het racekampioenschap voor vrouwen, organiseert volgend jaar een manche op het circuit van Spa-Francorchamps. Het wordt een wedstrijd in de marge van de Formule 1.

De W Series maakte dinsdag een voorlopige kalender met acht wedstrijden bekend. Het kampioenschap opent eind juni in het Franse Le Castellet en kent zijn apotheose eind oktober in Mexico. Op zaterdag 28 augustus wordt er, in het kader van de vijfde manche, geracet op het circuit van Spa-Francorchamps. Een dag later staat er een F1-wedstrijd gepland.

De W Series ontstond in 2019 en was toen aan het Duitse DTM-kampioenschap gekoppeld. Dit jaar werd het hele seizoen geschrapt door de coronapandemie. Vanaf 2021 is het kampioenschap (zonder Belgische deelnemers) verbonden aan de F1.