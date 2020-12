Hoger Onderwijs tot eind februari in code rood, UGent zeker tot 21 maart

De huidige coronamaatregelen aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen blijven nog tot eind februari van kracht. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dinsdag. ‘We willen geen jojo’, zegt Weyts. Bij de UGent is dat zelfs zeker tot 21 maart, zo meldde de universiteit zelf.

‘We kiezen nu voor stabiliteit, maar wel met een duidelijk perspectief’, aldus minister van Onderwijs Ben Weyts. ‘In plaats van kleine versoepelingen op de korte termijn, die misschien snel weer ingetrokken moeten worden, kiezen we om de inspanningen langer aan te houden, zodat we erna ingrijpender kunnen versoepelen.’

Afstandsonderwijs is in het Vlaamse hoger onderwijs al een tijdje de norm en dat blijft nog even het geval. Sinds 30 november kunnen enkel essentiële practica, stille studieplekken en campusmomenten georganiseerd worden voor studenten die daar echt nood aan hebben. Daarvoor mag maximaal 10 procent van de campuscapaciteit benut worden.

Minister Weyts en de vertegenwoordigers van het hoger onderwijs hebben nu in overleg met de virologen beslist de maatregelen tot eind februari aan te houden. Dan vindt een nieuwe evaluatie plaats. Nu worden eerst de examens georganiseerd in veilige omstandigheden. Het tweede semester zal vervolgens opgestart worden in code rood.

‘Veel studenten en docenten hoopten op een snellere versoepeling, maar we willen geen jojo’, zegt Weyts. ‘Als we te snel versoepelen, dan moeten we die versoepelingen waarschijnlijk snel weer terugschroeven. Het is beter om nog wat langer op de tanden te bijten, zodat we dan daarna duurzaam kunnen versoepelen. De situatie is op dit moment nog altijd precair.’

Ten vroegste vanaf maart kan er teruggeschakeld worden naar code oranje.

Tijd om te organiseren

De UGent zal nog zeker tot 21 maart onderwijs organiseren onder code rood. Dat betekent dat zo goed als alle lessen online doorgaan. Dat heeft rector Rik Van de Walle dinsdag laten weten. ‘De recente evolutie van de corona-indicatoren moet ons aanzetten tot volgehouden voorzichtigheid en zorgzaamheid’, aldus Van de Walle.

De UGent wil met de beslissing duidelijkheid scheppen voor studenten en personeel, zodat die zich kunnen organiseren. De ondersteunende maatregelen zullen van kracht blijven. Eind februari wordt de epidemiologische toestand opnieuw geëvalueerd en zal de UGent een beslissing nemen over de resterende lesweken

De Vrije Universiteit Brussel blijft ook het tweede semester in code rood. Hoorcolleges blijven digitaal, maar voor eerstejaarsstudenten of bepaalde cruciale opleidingsonderdelen kunnen war mogelijk oefenmomenten georganiseerd worden. ‘Het is belangrijk om nu nog even vol te houden en de vooruitgang die we laatste weken geboekt hebben niet te niet te doen. We kiezen er daarom voor om de studenten hierover nu al duidelijkheid te geven’, zegt rector Caroline Pauwels.

Strenge start

De KU Leuven pakt het anders aan en zal het tweede semester indelen in drie blokken om verschillende evaluatiemomenten te organiseren. Zo zal er na vier weken al een eerste evaluatiemoment plaatsvinden. De eerste vier weken lopen van 8 februari tot 5 maart. Het volgende blok start op 8 maart en loopt tot 2 april. De laatste vijf weken gaan van 19 april tot 21 mei. Tijdens deze periodes wordt telkens dezelfde kleurencodes aangehouden. ‘We moeten een derde golf te allen tijde proberen vermijden’, zegt rector Luc Sels. ‘Daarom is het van belang om streng van start te gaan.’

Ook de Universiteit Antwerpen volgt de beslissing van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Volgens rector Herman Van Goethem is het niet opportuun om uitspraken te doen over de verdere toekomst. Aan de organisatie van de examens verandert er bij de UAntwerpen weinig ten opzichte van de examens afgelopen juni. Toen werden grote groepen zowel in Antwerp Expo als de Waagnatie ontvangen, deze examenperiode zal dat enkel nog in Antwerp Expo zijn. ‘Daar hebben we een extra ruimte ter beschikking gekregen, waardoor er zo’n 1.100 studenten examen kunnen afleggen’, zegt woordvoerder Peter De Meyer.