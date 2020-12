Bpost snijdt in dividend: overheid krijgt tientallen miljoenen minder

Bpost gaat voortaan nog maar 30 tot 50 procent van de nettowinst uitkeren aan de aandeelhouders. Voor de overheid zal dat dit jaar neerkomen om enkele tientallen miljoenen minder. Bpost zegt meer winst te willen steken in investeringen.

Dat blijkt uit een nieuwe strategische visie die de postgroep dinsdag heeft vrijgegeven. De uitkering is veel minder gul dan het vorige dividendbeleid, waarbij de aandeelhouder kon rekenen op een winstuitkering van 85 procent. Bij opening van de beurs ging het aandeel van het postbedrijf bijna 9 procent lager.

Klap voor aandeelhouders

Analisten verwachten voor Bpost dit jaar een nettowinst van om en bij de 160 miljoen euro netto. Daarvan zou volgens het oude beleid, met een uitkering van 85 procent van de winst, zo’n 136 miljoen euro naar de aandeelhouders vloeien. Aangezien de Belgische overheid 51 procent van de aandelen bezit, zou dat dan neerkomen op een uitkering van zo’n 70 miljoen euro aan de staat.

Als Bpost maar 30 tot 50 procent van die verwachte winst uitkeert, dan betekent dit dat alle aandeelhouders samen maar 48 tot 80 miljoen euro krijgen. Voor de staat komt dit op 25 tot 41 miljoen euro. Dat is enkele tientallen miljoenen euro minder dan onder het vroegere dividendbeleid van Bpost.

‘Maatschappelijke rol’

Bpost verdedigt de ingreep door te wijzen op de maatschappelijke rol van het bedrijf. ‘Met dit herziene kader voor kapitaaltoewijzing hielden we rekening met de perspectieven van al onze stakeholders. We hebben een belangrijke maatschappelijke rol te spelen om de werkgelegenheid op lange termijn veilig te stellen en de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen’, zegt voorzitter François Cornelis in een persbericht.

‘Tegelijk moeten we voldoen aan de verwachtingen van onze financiële tegenpartijen met betrekking tot het bieden van een duurzaam rendement op hun investeringen in onze groep.’

‘Nieuwe realiteit’

De coronacrisis heeft volgens het postbedrijf geleid tot een nieuwe realiteit, met spectaculaire groeicijfers voor de pakjesactiviteiten. Het ingezette transformatieproject vereist een versnelling, aldus het postbedrijf.

Om die bedrijfstransformatie te ondersteunen en versnellen heeft de raad van bestuur van Bpost een aangepast kapitaaltoewijzingskader goedgekeurd, dat een evenwicht nastreeft ‘tussen investeren in groei, aandeelhouders belonen en financiële discipline aan de dag leggen’. Bpost wil dus meer investeren in de pakjesactiviteiten en de e-commercelogistiek: de groeimotor van het bedrijf.