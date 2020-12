De 90-jarige Margaret Keenan, uit Noord-Ierland, is dinsdag in het Verenigd Koninkrijk als eerste persoon ingeënt met het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. De BBC bericht dat ze daarmee de eerste persoon ter wereld is die het vaccin kreeg toegediend buiten een onderzoeksomgeving.De Britten keurden minder dan een week geleden het Pfizer/BioNTech-vaccin goed.

Groot-Brittannië is begonnen met het massaal vaccineren van burgers. Volgens de BBC is Margaret Keenan, een 90-jarige vrouw uit het Noord-Ierse Enniskillen als eerste ingeënt. Ze kreeg de prik in het universitair ziekenhuis van Coventry. ‘Ik voel me bevoorrecht’, zei ze.

Het gaat om het vaccin van Pfizer, dat in ons land in Puurs is geproduceerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft 40 miljoen vaccins besteld bij Pfizer. Deze week zijn daarvan 800.000 doses beschikbaar. Tegen Nieuwjaar moet dat oplopen tot meerdere miljoenen.

Minister van Volksgezondheid Matt Hanckock de start van de inentingen ‘V-Day’ (vaccinatie-dag, red.). ‘Als het lukt om alle kwetsbare mensen in onze samenleving in te enten tegen het coronavirus, kunnen we eindelijk terug naar een normaal leven keren’, zei Hancock.

Groot-Brittannië, een van de hardst getroffen landen in Europa met meer dan 61.000 doden, heeft genoeg voorraden van het Pfizer-BioNTech-schot besteld om 20 miljoen mensen te vaccineren. De wetenschappers achter het vaccin zeiden dat het Pfizer-vaccin intussen 95% effectief is. De Britten hebben minder dan een week geleden het Pfizer/BioNTech-vaccin goedgekeurd.

Rusland en China zijn ook begonnen met vaccineren, maar zij gebruiken vaccins die in eigen land zijn geproduceerd. Deze vaccins zouden ook nog de laatste veiligheidsproeven niet hebben afgerond.