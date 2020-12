Weer meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuis

Het totaal aantal covid-patiënten dat in de Belgische ziekenhuizen is opgenomen, stijgt licht verder. De stabilisering van het aantal coronabesmettingen lijkt zich ondertussen ook voort te zetten.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano. De daling van het gemiddeld aantal besmettingen bleef in de week tot 4 december beperkt tot 9 procent op weekbasis. Er is nog steeds sprake van gemiddeld 2.133 nieuwe besmettingen per dag. De gegevens vanaf het voorbije weekend zijn nog niet volledig.

De cijfers over het aantal bezette bedden gaat al enkele dagen opnieuw licht omhoog. Gisteren waren 3.276 bedden ingenomen door bevestigde covid-patiënten, waarvan 723 op intensieve zorgen. In vergelijking met een week geleden is er wel nog steeds sprake van een daling: toen verbleven er 753 covid-patiënten meer in het ziekenhuis.

Als dit tempo zich verderzet, dan zal pas ergens eind januari of begin februari het aantal nieuwe besmettingen onder de alarmdrempel van 800 per dag zakken. Pas als dat drie weken zo blijft, is een versoepeling van de coronamaatregelen mogelijk.