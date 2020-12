‘Aanslag Christchurch was niet te voorkomen’

De veiligheidsdiensten in Nieuw-Zeeland zijn in de aanloop naar de aanslagen in Christchurch van vorig jaar op verschillende vlakken in de fout gegaan. Zo lag de focus te veel op moslimterreur, niet op het geweld tegen moslims. Maar ondanks die fouten was de aanslag niet te voorkomen, is de conclusie van een rapport over de aanslag waarbij 51 mensen omkwamen.

Dat meldt premier Jacinda Ardern na de publicatie van het rapport op maandag. Brenton Tarrant, een Australische racist, kondigde zijn plannen online aan in een manifest, en pleegde in twee moskeeën een aanslag, die hij live streamde. Het is de zwaarste terreuraanslag ooit in het land. Tarrant werd deze zomer voor de 51 moorden veroordeeld tot levenslang, zonder kans op vervroegde vrijlating.

In het rapport staat dat in de jaren voorafgaand aan de aanslag de aandacht heel sterk lag op islamterreur. Er is sprake van ‘ongepast concentratie’ van de aandacht, concludeert het rapport zelfs. Aanwijzingen over mogelijke aanslagen door extreem-rechts werden ook opgevolgd, klinkt het. Maar onderzoek naar extreem-rechts was geen prioriteit en er was binnen de veiligheidsdiensten maar ‘beperkte kennis’.

Toch verklaart dit niet waarom de dader zijn gang kon gaan. Hij opereerde zodanig zelfstandig dat hij ‘alleen per toeval’ gevat had kunnen worden, staat ook in de samenvatting van de conclusies.

Het rapport wijst ook op een reeks andere problemen. Zo waren semi-automatische vuurwapens te makkelijk te krijgen in het land, mee door druk van de wapenlobby.

Het ontbrak ook aan een meldingspunt voor schietincidenten. Tarrant zou zichzelf bij zijn voorbereiding in de voet geschoten hebben. Hij had daardoor medische verzorging nodig, maar het werd nergens geregistreerd dat hij dus met vuurwapens bezig was.

In totaal bevat het rapport 44 aanbevelingen. Premier Ardern zegt dat ze al deze aanbevelingen wil opvolgen om een herhaling te voorkomen.