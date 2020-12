Luca Brecel (WS-36) heeft zich maandag in het Engelse Milton Keynes voor de tweede ronde van het Scottish Open geplaatst. Dat deed hij door de Engelsman Andrew Higginson (WS-56) met het kleinste verschil, 4-3, te verslaan. De 25-jarige Limburger liet daarbij breaks van 69, 74, 53 en 98 noteren.

De wedstrijd eindigde ver na middernacht. Omdat de resultaten van de coronatests bij de spelers op zich lieten wachten, liep het programma aanzienlijke vertraging op.

In de tweede ronde (1/32 finales) geeft Brecel de winnaar van een duel tussen de Chinees Liang Wenbo (WS-29) en David Lilley (WS-97) partij.

Op de eerste dag van het toernooi werd al meteen een 147 maximumbreak gescoord. De 22-jarige Chinees Zhou Yuelong (WS-20) voerde het kunststukje op in het derde frame van zijn 4-1 overwinning tegen Peter Lines (WS-98). Het is de 164e maximumbreak in de snookergeschiedenis, de zevende dit seizoen. Ook Ryan Day, John Higgins, Shaun Murphy, Judd Trump, Stuart Bingham en Kyren Wilson lieten er recent één noteren. Voor Zhou is het de tweede 147 in zijn carrière. De eerste potte hij in 2019 op het Indian Open weg.

Foto: Photo News

Stephen Maguire “was beter niet gekomen”

‘s Werelds nummer twee Neil Robertson, zondag na een epische finale winnaar van het UK Championship, laat verstek gaan voor het Scottish Open, dat maandag in Milton Keynes van start ging. Dat deelde World Snooker maandagavond mee. De 38-jarige Australiër staat al op de erelijst van het Scottish Open, hij won het toernooi in 2017.

Door het forfait van Robertson krijgt de Chinees Lei Peifan (WS-108) een vrijgeleide naar de tweede ronde (1/32 finales).

Ook Stephen Maguire (WS-8) zal het Scottish Open dit jaar niet winnen. Hij werd al in de eerste ronde met 4-1 uitgeschakeld door Zak Surety (WS-117) en was daar eigenlijk niet rouwig om. “Ik wist dat ik beter niet kon komen”, vertelde de 39-jarige Schot. “Mijn hoofd stond er helemaal niet meer naar. Ik ben deze bubbel zo beu. Hele dagen in je hotelkamer zitten, valt me mentaal te zwaar. Ik heb nog gevraagd of ik hier een appartement mocht huren, maar dat werd geweigerd. Ik ben blij dat ik nu voor kerstmis naar huis kan en hoop volgend jaar weer met een fris hoofd te kunnen starten.”

Maguire is niet de enige speler uit de top zestien die zich in de eerste ronde liet verrassen. De Chinees Yan Bingtao (WS-11) verloor met 4-1 van de Welshman Jak Jones (WS-78) en David Gilbert (WS-12) moest met 4-3 de duimen leggen voor de Welshman Matthew Stevens (WS-35).