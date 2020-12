Brexit: Britse Lagerhuis keurt controversieel wetsontwerp goed

Het Britse Lagerhuis heeft maandagavond het controversiële wetsontwerp goedgekeurd dat de Britten zou toelaten om bepaalde passages te omzeilen uit het scheidingsakkoord dat ze vorig jaar met de Europese Unie sloten. Volgens Londen gaat het om een voorzorgsmaatregel. Eerder op de dag zei de Britse regering nog bereid te zijn de meest controversiële elementen van de befaamde Internal Market Bill te willen schrappen indien de lopende brexit-onderhandelingen leiden tot oplossingen voor de nog uitstaande discussiepunten.

De Europese Unie waarschuwde eerder al dat de Internal Market Bill een schending inhoudt van de verplichtingen in het scheidingsakkoord. In zijn huidige vorm is het wetsontwerp in strijd met het protocol dat een nieuwe harde grens tussen de republiek Ierland en het Britse Noord-Ierland moet vermijden. Dat protocol vormt een integraal onderdeel van het terugtrekkingsakkoord dat de politieke brexit begin dit jaar mogelijk maakte. Het akkoord heeft de status van een internationaal verdrag en met zijn controversiële wet dreigt het VK zijn juridische verplichtingen met de voeten te treden, argumenteerde de Commissie.

‘Hoewel we hopen dat we (in de onderhandelingen) zullen slagen, is het verstandig (...) om de clausules in hun huidige vorm te behouden als laatste redmiddel’, verklaarde staatssecretaris Paul Scully in het Lagerhuis. Volgens Scully beschermen ‘de clausules de plaats van Noord-Ierland in het Verenigd Koninkrijk’.

De tekst keert later deze week terug naar het Hogerhuis van het Britse parlement.