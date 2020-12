Mario Balotelli tekent contract bij het Monza van Berlusconi en wordt ploegmakker van Boateng

De Italiaanse international Mario Balotelli heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij tweedeklasser Monza. Dat deelde de club van voormalig premier Silvio Berlusconi maandag mee. De 30-jarige spits legde eerder op de dag met succes de medische proeven af.

Vorig seizoen speelde Balotelli voor Brescia, dat naar de Serie B degradeerde. De club beëindigde zijn contract nadat hij wekenlang niet was komen opdagen voor de trainingen. In de zomermercato vond het enfant terrible geen nieuwe club. Eerder speelde Balotelli voor onder meer Inter Milaan, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nice en Marseille.

Monza, een club uit een voorstad van Milaan, werd in september 2018 voor drie miljoen euro gekocht door Berlusconi, die anderhalf jaar eerder AC Milan had verkocht voor 740 miljoen euro. Monza promoveerde nog maar pas uit de Serie C en wil al meteen naar de serie A doorstoten. Na tien speeldagen is het met veertien punten negende in de stand. Rechtstreekse promotie (top twee) lijkt een utopie, maar de derde tot de achtste spelen nog play-offs om een derde ticket naar het hoogste niveau.

Met Kevin-Prince Boateng, nog zo een voormalige vedette, zal Balotelli er alvast een vroegere ploegmaat tegen het lijf lopen.