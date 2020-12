Nieuwe mobiliteitstest voor Ter Kamerenbos vanaf 14 december

De stad Brussel, het Brussels gewest en de betrokken gemeenten Bosvoorde, Ukkel en Elsene zijn maandagnamiddag tot een akkoord gekomen over een nieuwe test voor het verkeer in Ter Kamerenbos. Vanaf 14 december start de volgende testfase en daarbij gaat de “zuidelijke lus” opnieuw open voor het autoverkeer. Dat maakt Brussels burgemeester Philippe Close (PS) maandagavond bekend op de Brusselse gemeenteraad.

Na het bevel van de kortgedingrechter om de “zuidelijke lus” van het Ter Kamerenbos opnieuw te openen, moest de stad Brussel een nieuwe verkeersinrichting vinden en overeenkomen met de omliggende gemeenten. Het was namelijk de gemeente Ukkel die een kortgeding had aangespannen. Burgemeester Close maakte de nieuwe testfase bekend na een vraag van MR-oppositielid Geoffroy Coomans over de verschillende protestacties voor de sluiting van het bos.

“Protesteren moet voorlopig niet, want we starten een participatief proces op, waarbij de burgers hun mening kunnen geven. Maar we lanceren ook een test op die opgenomen is in het Good Move-plan. Daarbij gaan de Bosvoordelaan en de Braziliëlaan opnieuw open in beide richtingen”, zegt burgemeester Close.

Die test gaat dus in vanaf 14 december. Enkel tijdens de vakantieperiodes gaan de Bosvoordelaan en de Braziliëlaan weer toe. De telling van de betrokken politiezones wordt nog niet opgestart. Daarvoor wordt nog gewacht tot wanneer het thuiswerk niet meer verplicht is en de verkeerssituatie opnieuw als normaal beschouwd wordt.

Tot slot wordt er ook een openbare aanbesteding gelanceerd om een studiebureau te vinden dat de betrokken gemeenten en het gewest zal assisteren.