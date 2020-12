Let’s Tick Together: samen tikken op een rotjaar

Het wordt een nieuwjaar zonder kussen aan talloze vrienden, kennissen en vreemden, maar Let’s Tick Together moet ons op het einde van het jaar toch weer even verbonden doen voelen. Kunstencentrum Vooruit ondersteunt het initiatief.

Op een dag zullen we elkaar weer ontmoeten en omhelzen, en samen feestvieren. Maar dit jaar nog niet. Daarom besloten vier vrouwen die samen het kwartet Moving Closer hebben opgericht, om iets te bedenken waardoor we ons op het eind van het jaar toch allemaal weer even verbonden voelen.

Het initiatief heet Let’s Tick Together, en het is de bedoeling dat we op woensdag 30 december om 20 uur allemaal gelijktijdig luisteren naar de compositie die Gentenaar Ruben Nachtergaele hiervoor schreef en dat we ritmisch meetikken op lege glazen. Nachtergaele legt uit hoe je dat kunt doen in een filmpje dat te zien is op de website.

Het kunstencentrum Vooruit ondersteunt het initiatief moreel en praktisch. Tientallen organisaties uit het hele land hebben al toegezegd dat ze hun leden zullen oproepen om mee te doen.

‘Op zeker moment werden we gebeld door Vooruit’, zegt psychiater Uus Knops. ‘Ze merkten op dat er al 10.000 mensen overleden waren aan covid en dat daar niets mee gebeurde. Intussen zijn het er al meer dan 17.000. Dat zijn symbolische getallen. Ook missen we het gevoel van solidariteit dat opgewekt werd door het publieke applaus voor de zorgsector tijdens de eerste lockdown.’

Genereus

Barbara Raes heeft een verleden in de kunstwereld en legt zich nu toe op het ontwikkelen van nieuwe rituelen. ‘Er is zoveel dat we dit jaar verloren zijn’, zegt ze. We willen daar een leeg glas op heffen. Het heeft de potentie om gevuld te worden, met iets nieuws en beters. We willen elkaar moed toe-tikken. Het is een klein, maar genereus idee dat we aan de hele bevolking geven. We hopen dat het resoneert in het hele land.’