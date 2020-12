Qatar huldigt derde WK-stadion in met ex-coronapatiënten

Qatar gaat bij de inhuldiging van zijn derde stadion voor het WK 2022 de helft van de plaatsen voorbehouden voor mensen die hersteld zijn van COVID-19. Dat deelde de voetbalfederatie van de oliestaat maandag mee.

In het gloednieuwe Al-Rayyan Stadium zal op 18 december de finale van de Emir Cup tussen Al-Arabi en het Al-Sadd van de Spaanse coach Xavi gespeeld worden. Daarbij zijn 20.000 toeschouwers welkom, dat is de helft van de stadioncapaciteit. Om een ticket te bemachtigen moet er ofwel een negatieve coronatest, ofwel een positieve antilichaamtest voorgelegd kunnen worden. De voetbalfans kunnen de testen ondergaan op drie locaties, waar hun ticketverzoek zal worden gekoppeld aan hun identiteitskaart. In het stadion moeten ze een mondmasker dragen, op hun plaats blijven zitten en een app voor eventueel contactonderzoek kunnen tonen.

Qatar heeft meer dan 140.000 besmettingen geregistreerd, 239 Qatarezen overleden aan het virus.

Tijdens het WK zullen er zeven wedstrijden plaatsvinden in het Al-Rayyan Stadium, 24 kilometer ten westen van de hoofdstad Doha. Twee andere geplande stadions voor het WK 2022, Al-Janoub en Education City, werden eerder opgebracht, net als dat van Khalifa, dat is gerenoveerd. Na de opening van Al-Rayyan- moeten de stadions Lusail, Al-Bayt, Ras Abu Aboud en Thumama nog worden voltooid. Volgens WK-directeur Nasser al-Khater zal dat eind 2021 of begin 2022 gebeurd zijn.

