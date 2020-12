Ryanair kondigt prijzenoorlog in Europa aan

Na de coronacrisis wil Ryanair zijn marktpositie in Europa verder uitbreiden, door met lage prijzen te stunten. Dat kondigt topman Michael O’Leary maandag aan. Het bedrijf aast ook op de verdere uitbreiding van zijn vloot, met de veelbesproken Boeing 737 MAX.

Ryanair is nu al de grootste budgetvlieger van Europa. Maar de coronapandemie heeft de ambitie van de Ierse luchtvaartmaatschappij niet getemperd, integendeel. O’Leary verwacht dat, eenmaal het nieuwe coronavirus onder controle raakt mits vaccinatie, er snel opnieuw veel gevlogen zal worden. Maar daarvoor zijn volgens hem lage prijzen nodig. Hij verwijt nationale carriers zoals Lufthansa of Air France/KLM dat zij ook na de crisis het aanbod kunstmatig laag willen houden, om hogere ticketprijzen te kunnen vragen.

Ryanair wil zijn aanbod in Europa wel uitbreiden, klinkt het. Vorige week maakte de luchtvaartmaatschappij al bekend dat ze 75 extra Boeings van het type 737 MAX wil kopen. Dat toestel moest maanden aan de grond blijven na twee dodelijke crashes, maar intussen staat na technische aanpassingen het licht weer op groen. O’Leary verwacht niet dat veel klanten bang zullen zijn van dit toestel. Is dat toch het geval, dan kan men omboeken naar de volgende vlucht, klinkt het, maar de meesten weten zelfs niet met welk vliegtuig zij precies onderweg zijn.

Ten laatste in 2022 wil Ryanair meer dan 200 miljoen passagiers per jaar vervoeren, bevestigt O’Leary nog. Dat is een pak meer dan in het recordjaar 2019, toen de luchtvaartmaatschappij 152 miljoen passagiers telde.