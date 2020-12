Voorwaarden voor brexit-akkoord nog niet vervuld

Wegens aanhoudende meningsverschillen zijn de voorwaarden voor een finaal akkoord over de brexit nog niet vervuld. Dat zeggen Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson maandagavond in een gezamenlijke mededeling. Johnson komt deze week naar Brussel in de hoop met von der Leyen een akkoord te finaliseren.

Von der Leyen en Johnson pleegden maandag telefonisch overleg, voor de tweede keer in drie dagen al. Ze stelden vast dat er nog steeds geen akkoord mogelijk is over een eerlijk concurrentiebeleid post-brexit, de toekomst van de Britse en Europese visserijsectoren en een gezamenlijk regime van geschillenbeslechting. ‘We zijn overeengekomen dat de voorwaarden voor een finaal akkoord nog niet vervuld zijn’, zeggen ze maandagavond.

Hoofdonderhandelaars Michel Barnier en David Frost worden nu gevraagd om een overzicht te maken van de openstaande meningsverschillen. Die moeten dan tijdens fysiek overleg in Brussel besproken worden. Een woordvoerder van de Europese Commissie verduidelijkt dat het wel degelijk von der Leyen en Johnson zelf zijn die elkaar zullen ontmoeten in een poging de laatste knopen door te hakken.

Donderdag en vrijdag wordt von der Leyen verwacht op de Europese top, waar de staatshoofden en regeringsleiders ongetwijfeld een stand van zaken zullen opmaken. Ligt er geen brexit-akkoord op tafel, dan zullen ze wellicht een definitieve ‘no deal’ vaststellen en noodmaatregelen in gang steken. Zonder akkoord dreigt er namelijk chaos wanneer het VK op 1 januari uit de Europese interne markt en de douane-unie valt. De EU en het VK zullen dan handel voeren volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie.