Bundesliga vreest twee miljard minder inkomsten

De Duitse Bundesliga verwacht dat de clubs door de coronapandemie zo’n twee miljard euro zullen mislopen. Voor dit seizoen wordt een daling van de omzet van ongeveer een miljard euro gevreesd, als de toeschouwers het hele seizoen moeten wegblijven. Dat is ongeveer 20 procent minder dan de omzet in het laatste normale seizoen 2018-2019. Dat maakte de Deutsche Fussball Liga maandag bekend.

DFL-baas Christian Seifert zei dat er in het afgelopen seizoen een daling was van 6 procent, zo’n 250 miljoen euro, nadat het seizoen door de coronapandemie werd opgeschort en op een later moment zonder publiek werd afgewerkt.

De daling in omzet in het huidige seizoen zal volgens Seifert veel sterker zijn. “Het totale verlies door het wegblijven van fans zal ongeveer 650 miljoen euro zijn vergeleken met seizoen 2018-2019”, zei hij. Daar komt volgens hem nog eens 250 miljoen bij die de clubs mislopen op de transfermarkt en daarnaast zullen er minder sponsorinkomsten zijn.

Over de seizoenen 2019-2020 tot 2021-2022 zal het totale verlies twee miljard euro bedragen”, berekende Seifert. “Wat we vorig seizoen gezien hebben was een milde bries, nu komt de storm er echt wel aan.”