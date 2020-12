Mesaanval Nice: Aanvaller aangeklaagd en opgesloten

De 21-jarige Tunesiër die eind oktober drie mensen doodde in een basiliek in Nice is maandag aangeklaagd, onder meer voor terroristische moorden, en opgesloten. Dat heeft het nationale antiterreurparket aangekondigd.

De 21-jarige Tunesiër die eind oktober drie mensen doodde in een basiliek in Nice is maandag aangeklaagd, onder meer voor terroristische moorden, en opgesloten. Dat heeft het nationale antiterreurparket aangekondigd. Bij zijn arrestatie raakte Brahim Aouissaoui zwaargewond en hij testte na afloop ook positief op het coronavirus. Intussen is zijn gezondheidstoestand verbeterd en kon hij ondervraagd worden.

De speurders weten intussen al dat Aouissaoui Tunesië op 19 september per boot verliet, om de dag erna op Lampedusa aan te komen. Daar werd hij in quarantaine geplaatst tot 9 oktober, en diezelfde dag kwam hij aan in Bari. Daar kreeg hij dezelfde dag nog het bevel om het Italiaanse grondgebied te verlaten. Vervolgens bleef hij tot 26 oktober op Sicilië, om op 27 oktober naar Rome te reizen. Diezelfde avond kwam hij in Nice aan.

In Nice doodde hij twee dagen later twee gelovigen en de koster van de basiliek. Deze aanval was al de derde in Frankrijk nadat het satirische blad Charlie Hebdo begin september de Mohammedcartoons weer had gepubliceerd.